هذا ما قامت به قوة من اليونيفيل في بلدة الجميجمة في الجنوب

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أفاد مصدر أمني " " انه عند محاولة قوة لليونيفيل الدخول إلى أراض خاصة في بلدة الجميجمة في ، اعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من التقدم بسبب عدم مرافقة الجيش لهم، الامر الذي أزعج جنود اليونيفيل وقاموا بإطلاق النار في الهواء ورموا قنبلة مسيلة للدموع.وبقيت الامور متشنجة حتى وصلت دورية من الجيش وعملت على حل الخلاف.