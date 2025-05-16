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لبنان

هذا ما قامت به قوة من اليونيفيل في بلدة الجميجمة في الجنوب

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:02
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أفاد مصدر أمني "لبنان 24" انه عند محاولة قوة لليونيفيل الدخول إلى أراض خاصة في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، اعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من التقدم بسبب عدم مرافقة الجيش لهم، الامر الذي أزعج جنود اليونيفيل وقاموا بإطلاق النار في الهواء ورموا قنبلة مسيلة للدموع.
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وبقيت الامور متشنجة حتى وصلت دورية من الجيش وعملت على حل الخلاف. 
 
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