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لبنان

الرئيس عون والسيدة الأولى إلى روما غداً.. ولقاء مرتقب مع البابا

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:08
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يغادر رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى، السيدة نعمت عون، قبل ظهر الغد، بيروت متوجّهين إلى روما، لتمثيل لبنان في القدّاس الحبري الذي سيُقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، قبل ظهر الأحد المقبل، لمناسبة افتتاح حبرية البابا لاون الرابع عشر.
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وستشكّل المناسبة فرصة للقاء يجمع الرئيس عون والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد انتهاء القدّاس.
 
 
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