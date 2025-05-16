الرئيس عون والسيدة الأولى إلى روما غداً.. ولقاء مرتقب مع البابا

يغادر رئيس الجمهورية، ، واللبنانية الأولى، السيدة نعمت عون، قبل ظهر ، متوجّهين إلى ، لتمثيل في القدّاس الحبري الذي سيُقام في ساحة في ، قبل ظهر الأحد المقبل، لمناسبة افتتاح حبرية البابا لاون .

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وستشكّل المناسبة فرصة للقاء يجمع والسيدة الأولى بالبابا الجديد بعد انتهاء القدّاس.