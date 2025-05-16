قائمقام راشيا تسلم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام

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تسلم قائمقام 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام تمهيدا لانطلاق العملية صبيحة نهار الأحد الواقع فيه 18/5/2025.وأكد المصري ان "التحضيرات اللوجستية والتقنية جارية على قدم وساق لإنجاز الاستحقاق بأعلى درجة من الهدوء وتوفير كل الظروف الموضوعية لانجاحه"، كما اكد " ان لا عوائق حتى اللحظة أمام سير العمل". (الوكالة الوطنية)