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لبنان

قائمقام راشيا تسلم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:36
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تسلم قائمقام راشيا نبيل المصري صباح اليوم 180 صندوق اقتراع ستوزع غدا على رؤساء الاقلام تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية صبيحة نهار الأحد الواقع فيه 18/5/2025.
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وأكد المصري ان "التحضيرات اللوجستية والتقنية جارية على قدم وساق لإنجاز الاستحقاق بأعلى درجة من الهدوء وتوفير كل الظروف الموضوعية لانجاحه"، كما اكد " ان لا عوائق حتى اللحظة أمام سير العمل". (الوكالة الوطنية)
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