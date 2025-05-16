كريم كبارة استقبل الفائزين بلائحة "رؤية طرابلس": التعاون أولويتنا

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استقبل النائب في مكتبه بمدينة ، رئيس لائحة "رؤية طرابلس" الدكتور وأعضاء اللائحة الفائزين في الأخيرة.وخلال اللقاء، توجه كريمة بالشكر إلى كبارة على" الدعم المتواصل والمساندة الفعالة التي قدمها خلال الحملة ، مؤكدا أن "اللائحة ستعمل بكل جهد لتنفيذ برنامجها الإنمائي الذي وعدت به أبناء المدينة، على قاعدة العمل المشترك والشفافية".، هنأ النائب كبارة الأعضاء الفائزين، مشددا على أن "المعركة الانتخابية انتهت، وحان وقت العمل". أضاف: "سندعم الجديد ،بكل ما أوتينا من خبرة وإمكانيات، سواء من داخل المجلس أو من خارجه، فالجميع مدعو للتطوع والمساهمة، كل من موقعه واختصاصه".وأكد كبارة أن "صفحة الانتخابات طويت، وأن يد التعاون ممدودة لجميع المكونات، في سبيل خدمة المصلحة العامة، وإنقاذ طرابلس من واقعها الصعب".وعن دعا إلى "ضرورة التوافق بين جميع الأطراف للتوصل إلى حل شامل ينهي الفراغ، ويفتح المجال أمام تشكيل مجلس بلدي متجانس، قادر على مواجهة التحديات، وتجنيب المدينة مزيدا من التعطيل والانقسام". (الوكالة الوطنية)