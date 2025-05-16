إعفاء الزوار من رسوم دخول قلعة طرابلس احتفالاً باليوم الوطني للتراث

اصدر الدكتور قرارًا قضى بموجبه إعفاء الزوار كافة من رسم الدخول الى يوم غد السبت في 17 الجاري وذلك في إطار إحياء للتراث، كما سيقام نشاط ثقافي ترفيهي بهدف تشجيع المواطنين للتعرف على تراثهم الثقافي بين الساعة 3-5 الظهر. (الوكالة الوطنية)

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