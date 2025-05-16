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لبنان

إعفاء الزوار من رسوم دخول قلعة طرابلس احتفالاً باليوم الوطني للتراث

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:17
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اصدر  وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة قرارًا قضى بموجبه إعفاء الزوار كافة من رسم الدخول الى قلعة طرابلس يوم غد السبت في 17 الجاري وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للتراث،  كما  سيقام نشاط ثقافي ترفيهي بهدف تشجيع المواطنين للتعرف على تراثهم الثقافي بين الساعة 3-5 من بعد الظهر.  (الوكالة الوطنية)
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