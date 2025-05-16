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لبنان

فوز لائحة "كلنا علما الشعب" بالتزكية

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:44
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فازت  لائحة "كلنا علما الشعب" بالتزكية بأعضائها ال 12 بعد جهود بذلتها فاعليات البلدة، فيما
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يبقى التنافس على مقعدين اختياريين ترشح له اربعة . (الوكالة الوطنية)
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