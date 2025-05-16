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لبنان

المفتي حجازي: لاستحقاق بلدي حضاري وفاقي

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:02
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عقد في دار الفتوى راشيا "اللقاء العلمي العلمائي الأسبوعي" في دار فتوى راشيا برئاسة المفتي الشيخ الدكتور وفيق حجازي.
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وخلال اللقاء، شدد العلماء على "دور دار الفتوى وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في الحفاظ على الوطن وعيشه المشترك"، وشكروا المفتي حجازي على "إنجاز دورة القضاء الشرعي".

واستذكروا مفتي الجمهورية الشهيد الشيخ حسن خالد، "الذي مر على اغتياله 36 عاما، وهو الذي كان له الدور الكبير في الحفاظ على النسيج الوطني اللبناني والإسلامي، وقد نالته يد الغدر والإجرام"، مطالبين بـ"كشف الحقيقة حتى يأخذ القانون مجراه، خصوصا أن لبنان عانى كثيرا جراء اغتيال رجالاته الذين حرصوا علىسيادته وحريته واستقلاله"، داعين "الدولة السورية الجديدة، لكشف حقيقة اغتياله على يد النظام الساقط، خصوصا أن سماحته واجه المجرم حافظ الأسد بشجاعة أغضبته فحمل إثم قتله".

وتطرق المفتي حجازي الى الاستحقاق البلدي والاخياري، فشدد على موقف دار الفتوى "في التشديد على إنجاز هذا الاستحقاق بقيمه واخلاقه وحرصها على عدم الخلاف والنزاع، بل الاتفاق على الصالح العام، لأننا جميعا مطالبون بالحفاظ على مجتمعنا بقيم الإسلام وآدابه".

وثمن حجازي موقف المملكة العربية السعودية من رفع العقوبات عن سوريا، مثمنا ايضا "دور الدول العربية في دعم سوريا الجديدة"، مطالبا بـ"العمل على إيقاف الحرب في غزة فلسطين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".

وختاما، طالب العلماء بـ"إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين في السجون اللبنانية، حمى الله لبنان من كيد الكائدين". (الوكالة الوطنية)
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