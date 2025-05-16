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لبنان

بيان من وزير الأشغال... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:08
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أعلن وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني في بيان انه" تماشياً مع مضمون البيان الوزاري للحكومة المتضمن إعطاء الأولوية لتعيين الهيئات الناظمة، وبعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،  بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني.
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 وبحسب الإعلان الصادر بتاريخ اليوم، تُستقبل طلبات الترشّح للوظائف التالية:
 1. رئيس مجلس إدارة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني
2.  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
3.  مفوض حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني
وعلى الراغبين في التقدّم مراجعة التفاصيل عبر الروابط التالية  وزارةالأشغال العامةوالنقل و OMSAR ، وتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة وفقاً للأصول".
 واشار البيان الى أن "مضمون الإعلان تمّ بالتنسيق بين كل من وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن".
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