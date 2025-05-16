بيان من وزير الأشغال... ماذا جاء فيه؟

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أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في بيان انه" تماشياً مع مضمون البيان الوزاري للحكومة المتضمن إعطاء الأولوية لتعيين الهيئات الناظمة، وبعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء ، بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة .وبحسب الإعلان الصادر بتاريخ اليوم، تُستقبل طلبات الترشّح للوظائف التالية:1. رئيس مجلس إدارة مدير عام الهيئة المدني2. عضو العامة للطيران المدني3. مفوض حكومة لدى للطيران المدنيوعلى الراغبين في التقدّم مراجعة التفاصيل عبر الروابط التالية وزارةالأشغال العامةوالنقل و OMSAR ، وتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة وفقاً للأصول".واشار البيان الى أن "مضمون الإعلان تمّ بالتنسيق بين كل من ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تطبيقاً لقرار بهذا الشأن".