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لبنان
معالم جديدة في مزار سيدة لبنان في حريصا: دعوة للصلاة واختبار الإيمان والرجاء
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-05-2025
|
08:05
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لمريم
العذراء
مكانة مميزة لدى جميع اللبنانيين الذين يلجأون اليها لتكريمها وطلب شفاعتها، وهي تحضر في يومياتهم ويرجون منها بشكل خاص في هذه الأيام الصعبة الصلاة لأجلهم، لأجل خلاص
لبنان
من الشرور والويلات والحروب.
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وفي هذا الشهر الذي تخصصه الكنيسة
المارونية
لتكريم العذراء مربم، يتحوّل مزار "سيّدة لبنان" في
حريصا
الى مكان للصلاة والتأمل بامتياز، وتعانق النفوس قلب أمّ فائض بالحبّ إذ وجدت فيها واحة صلاة وملاذًا للتائبين وعزاءً للحزانى.
وفي اطار عملية التطوير المستمرة تم استحداث معالم دينية جديدة في حرم المزار سوف تُفتتح أمام المؤمنين اعتباراً من أول حزيران، بمباركة البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
.
واقامت إدارة المزار، برعاية الأب فادي
تابت
مسيرة تعريفية للصحافة على المعالم الجديدة في المزار بدءا بحديقة الصلاة في أحضان الطبيعة التي تضم مراحل درب
الصليب
، ومنحوتة
القيامة
للفنان رودي رحمة وصولًا إلى
كنيسة
على اسم سيدة
الأرز
، واختتمت الجولة في صالة السينما التي تتسع لحوالى مئة شخص لعرض الأفلام الوثائقية عن تاريخ المزار وكيفية بنائه وتطوره.
وقالت الزميلة ريما رحمة التي اشرفت على تنظيم المسيرة التعريفية: كل الشكر لإدارة المزار، وللأب فادي تابت على
هذه المبادرة
في سنة حجاج الرجاء، واني اشكر العذراء مريم التي ساعدتني لتنظيم هذا النهار المبارك وبعد ما انهمرت الامطار لساعتين عاد الطقس صافيا ومشينا على خطواتها وغمرتنا بثوبها.
اضافت"نداء لجميع الناس، تستحق حديقة الصلاة الزيارة خصوصا في سنة اليوبيل لاختبار الإيمان والرجاء الذي لا يخيب في ظل سيدة لبنان وحمايتها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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