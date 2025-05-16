معالم جديدة في مزار سيدة لبنان في حريصا: دعوة للصلاة واختبار الإيمان والرجاء

لمريم مكانة مميزة لدى جميع اللبنانيين الذين يلجأون اليها لتكريمها وطلب شفاعتها، وهي تحضر في يومياتهم ويرجون منها بشكل خاص في هذه الأيام الصعبة الصلاة لأجلهم، لأجل خلاص من الشرور والويلات والحروب.

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وفي هذا الشهر الذي تخصصه الكنيسة لتكريم العذراء مربم، يتحوّل مزار "سيّدة لبنان" في الى مكان للصلاة والتأمل بامتياز، وتعانق النفوس قلب أمّ فائض بالحبّ إذ وجدت فيها واحة صلاة وملاذًا للتائبين وعزاءً للحزانى.

وفي اطار عملية التطوير المستمرة تم استحداث معالم دينية جديدة في حرم المزار سوف تُفتتح أمام المؤمنين اعتباراً من أول حزيران، بمباركة البطريرك .

واقامت إدارة المزار، برعاية الأب فادي مسيرة تعريفية للصحافة على المعالم الجديدة في المزار بدءا بحديقة الصلاة في أحضان الطبيعة التي تضم مراحل درب ، ومنحوتة للفنان رودي رحمة وصولًا إلى على اسم سيدة ، واختتمت الجولة في صالة السينما التي تتسع لحوالى مئة شخص لعرض الأفلام الوثائقية عن تاريخ المزار وكيفية بنائه وتطوره.

وقالت الزميلة ريما رحمة التي اشرفت على تنظيم المسيرة التعريفية: كل الشكر لإدارة المزار، وللأب فادي تابت على في سنة حجاج الرجاء، واني اشكر العذراء مريم التي ساعدتني لتنظيم هذا النهار المبارك وبعد ما انهمرت الامطار لساعتين عاد الطقس صافيا ومشينا على خطواتها وغمرتنا بثوبها.

اضافت"نداء لجميع الناس، تستحق حديقة الصلاة الزيارة خصوصا في سنة اليوبيل لاختبار الإيمان والرجاء الذي لا يخيب في ظل سيدة لبنان وحمايتها".