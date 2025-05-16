فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر بالتزكية

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اعلنت محافظ بالانابة الدكتورة فوز في بلدة قاعقعية الجسر والمؤلف من 15 عضوا بالتزكية.كما اعلنت فوز مخاتير البلدة الثلاثة بالتزكية وهم جميل ، سبيتي و محمد علي عنيسيكما فازت الهيئة الاختيارية المؤلفة من 3 اعضاء بالتزكية .اشارة ان مهلة الانسحاب للمرشحين للمجالس البلدية والاختيارية تنتهي منتصف ليل 18 الشهر الحالي ، ويمكن لاي مرشح الانسحاب ضمن هذا الوقت ، وبعده لحين موعد الانتخابات اضافة ان مهلة الترشح للهيئات الاختيارية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء 20 الحالي وبعده حتى الساعة ٢٤ من ليل الجمعة الواقع فيه ٢٣ ايار ٢٠٢٥. (الوكالة الوطنية)