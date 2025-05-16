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لبنان

فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر بالتزكية

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:45
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اعلنت محافظ النبطية بالانابة الدكتورة هويدا الترك فوز المجلس البلدي في بلدة قاعقعية الجسر  والمؤلف من 15 عضوا بالتزكية.
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كما اعلنت فوز مخاتير البلدة الثلاثة بالتزكية وهم جميل يوسف حلاوي، حسن ابراهيم سبيتي و محمد علي عنيسي 

كما فازت الهيئة الاختيارية المؤلفة من 3 اعضاء بالتزكية .

اشارة ان مهلة الانسحاب للمرشحين للمجالس البلدية والاختيارية تنتهي منتصف ليل 18 الشهر الحالي ، ويمكن لاي مرشح الانسحاب ضمن هذا الوقت ، وبعده لحين موعد الانتخابات اضافة ان مهلة الترشح للهيئات الاختيارية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء 20 الحالي وبعده حتى الساعة ٢٤ من ليل الجمعة الواقع فيه ٢٣ ايار ٢٠٢٥. (الوكالة الوطنية)
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