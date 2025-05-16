موسى رحب بقرار وزارة الصحة توفير التغطية لحاملي بطاقة معوق

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رحب النائب الدكتور ، بقرار توفير التغطية الصحية لحاملي بطاقة معوق, ورأى فيها "خطوة مهمة لدعم هذه الفئة من المجتمع".وامل النائب موسى في تصريح في المضي في اصدار المراسيم التنفيذية للقانون 220,/2000، وتنفيذها، من اجل توفير كل المقومات التي تتيح لهم عيشا كريما ولا تجعلهم عالة على ذويهم ومجتمعهم". (الوكالة الوطنية)