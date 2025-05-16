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لبنان

بعد تعرّض تلميذ للطعن... بيان من مدرسته يكشف عن حالته الصحيّة

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:14
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صدر عن مدرسة "روضة الفيحاء في طرابلس ، بيان أوضحت فيه "للمهتمين ولأولياء الأمور الكرام، أنه على خلفية الإشكال الذي حصل اليوم أمام المدرسة، وما تبعه من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فإننا نؤكد أن الطالب الذي تعرّض للاعتداء في حالة صحيّة جيّدة ومستقرّة، وقد تلقّى العناية الطبّية اللازمة.
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كما نودّ إعلامكم أنّ الإجراءات القانونيّة قد اتُّخذت بحقّ المعتدي، وتمّ تسليمه إلى الجهات الأمنيّة المختصّة، وقد أُزيلت بسطات الكعك من أمام المدرسة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، حفاظا على سلامة طلابنا وحرصًا على محيطٍ آمن لهم.

وتتوجّه إدارة مدرسة روضة الفيحاء بجزيل الشكر للقوى الأمنيّة على تدخلها السريع، ولمخابرات الجيش على دعمها وجهودها في إزالة المخالفات والشوائب من أمام مبنى المدرسة.

كما يهمنا أن نؤكّد أنّ البسطات والمخالفات المنتشرة أمام المدرسة تقع خارج نطاق سلطتنا وصلاحياتنا، وقد قمنا بمحاولات عديدة في السابق لمعالجة هذا الواقع بالتواصل مع الجهات المعنيّة".

وختم البيان :" نحن في مدرسة روضة الفيحاء نضع سلامة طلابنا في أعلى أولوياتنا، ونشكر كلّ من تواصل معنا وعبّر عن حرصه واهتمامه".
 
 
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً عن تعرّض أحد التلاميذ للطعن أمام مدرسته، للإطلاع عليه الرجاء الضغط هنا
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