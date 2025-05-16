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لبنان

فوز مجلسين بلديين ومختارين بالتزكية في صور وقضائها

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:24
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 فاز المرشحان يولا خوري ورضا عون المدعومَين من حركة "أمل"، بمنصبي مختار بالتزكية.
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كما فاز بالتزكية، المجلسان البلديان في طورا وعلما الشعب في قضاء صور. (الوكالة الوطنية)
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