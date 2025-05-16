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لبنان

شحادة ومخزومي زارا القس بدر وأكدا أهمية ترجمة التعايش الإسلامي – المسيحي في الانتخابات البلدية في بيروت

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:58
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زار وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ورئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، رئيس الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الإنجيلية القس الدكتور حبيب بدر، وعرضا معه آخر التطورات الإقليمية والمحلية والشؤون البيروتية.
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إثر اللقاء، ثمن شحادة ومخزومي "دور القس بدر كمرجعية روحية ومواقفه الوطنية التي تشجع على بناء الوطن والإنسان".

وإذ أكد شحادة ومخزومي "أهمية التعايش الإسلامي – المسيحي المشترك"، تمنيا "أن يترجم هذا التعايش في الانتخابات البلدية لبيروت من خلال المناصفة بين المسلمين والمسيحين، بما يحفظ صيغة العيش المشترك الفعلي في بيروت، ويحرر العمل البلدي من أسر البيروقراطية والكيدية من أي طرف أتت". (الوكالة الوطنية)
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