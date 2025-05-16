شحادة ومخزومي زارا القس بدر وأكدا أهمية ترجمة التعايش الإسلامي – المسيحي في الانتخابات البلدية في بيروت

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زار وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ورئيس ، الإنجيلي الوطني في رئيس عن عائلة الكنائس الإنجيلية القس الدكتور حبيب بدر، وعرضا معه آخر والمحلية والشؤون البيروتية.إثر اللقاء، ثمن شحادة ومخزومي "دور القس بدر كمرجعية روحية ومواقفه الوطنية التي تشجع على بناء الوطن والإنسان".وإذ أكد شحادة ومخزومي "أهمية التعايش الإسلامي – المسيحي المشترك"، تمنيا "أن يترجم هذا التعايش في لبيروت من خلال المناصفة بين والمسيحين، بما يحفظ صيغة العيش المشترك الفعلي في ، ويحرر من أسر البيروقراطية والكيدية من أي طرف أتت". (الوكالة الوطنية)