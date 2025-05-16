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لبنان

أزمة الرياضة تتفاقم.. و"أمل" تحذر: الخاسر هو مستقبل لبنان الرياضي

Lebanon 24
16-05-2025 | 11:29
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في ظل الانقسام الرياضي المتفاقم، وجّه مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل" نداءً إلى جميع الاتحادات والأطراف الرياضية في لبنان، داعيًا إياهم إلى التلاقي حول "كلمة سواء"، بما يضمن إنقاذ القطاع الرياضي وإعادة توحيده بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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وأشار المكتب في بيان، إلى أن "الخاسر الأكبر في هذا التشرذم هو مستقبل الرياضة اللبنانية"، مشددًا على ضرورة عقد لقاء عاجل بين طرفي النزاع، بهدف التوافق على مسار مشترك يوحد الاتحادات ويؤسس للجنة أولمبية لبنانية جديدة، تلتزم بالشرعة الدولية وبقوانين اللجنة الأولمبية الدولية، وتضم جميع المكونات دون تهميش أو إقصاء.

وختم البيان بالتشديد على أهمية تجاوز المصالح الضيقة، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، من أجل الحفاظ على التوافق في القطاع الرياضي، مؤكداً ثقته بانتماء جميع الأقطاب الرياضية في لبنان إلى الوطن قبل أي اعتبار آخر.
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