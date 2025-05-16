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في ظل الانقسام الرياضي المتفاقم، وجّه المركزي في حركة "أمل" نداءً إلى جميع الاتحادات والأطراف الرياضية في ، داعيًا إياهم إلى التلاقي حول "كلمة سواء"، بما يضمن إنقاذ القطاع الرياضي وإعادة توحيده بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، مستندًا إلى توجيهات .وأشار المكتب في بيان، إلى أن "الخاسر الأكبر في هذا التشرذم هو مستقبل الرياضة "، مشددًا على ضرورة عقد لقاء عاجل بين طرفي النزاع، بهدف التوافق على مسار مشترك يوحد الاتحادات ويؤسس للجنة أولمبية لبنانية جديدة، تلتزم بالشرعة الدولية وبقوانين ، وتضم جميع المكونات دون تهميش أو إقصاء.وختم البيان بالتشديد على أهمية تجاوز المصالح الضيقة، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، من أجل الحفاظ على التوافق في القطاع الرياضي، مؤكداً ثقته بانتماء جميع الأقطاب الرياضية في لبنان إلى الوطن قبل أي اعتبار آخر.