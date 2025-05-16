آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!

لاحظ مواطنون مؤخراً عودة انتشار أوراق نقدية من فئة الـ1000 ، وذلك خلال تعاملاتهم داخل مختلف المتاجر.

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الورقة النقدية هذه التي تُساوي اليوم ما يناهز 0.011 سنتاً باتت لا تشتري شيئاً في الأسواق، لكنها تُستخدم كـ"فراطة" في العديد من أماكن ومراكز البيع، واللافت أن معظم هذه الأوراق كان "جديداً" وغير بالٍ على الإطلاق.

في المقابل، برزت خلال الفترات الماضية خطوة قيام تجار بعدم قبول ورقة الـ1000 ليرة من الزبائن باعتبار أنَّ هذه الورقة "لم تعد مطلوبة"، علماً أن لم يسحبها من السوق.

يُشار إلى أن مصرف لم يسحب تلك الورقة النقدية من السوق، علماً أن غالبيتها مطبوعة عام 2016.