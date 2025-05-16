من أصل 8... فوز 4 بلديات في الهرمل بالتزكية

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سجل في قائمقامية ، فوز كل من البلديات الآتية، في ‏اليوم ما قبل الاخير لبدء والاختيارية في وقرى :- مزرعة سجد وفيسان وجوار الحشيش والكواخ بالتزكية، ما يعني أربع بلديات من أصل ثمان ضمن قضاء الهرمل.- كما فاز 27 مختارا بالتزكية وعشرة أعضاء اختياريين.