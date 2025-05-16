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لبنان

من أصل 8... فوز 4 بلديات في الهرمل بالتزكية

Lebanon 24
16-05-2025 | 15:47
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سجل في قائمقامية الهرمل، فوز كل من البلديات الآتية، في ‏اليوم ما قبل الاخير لبدء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة الهرمل وقرى القضاء:
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- مزرعة سجد وفيسان وجوار الحشيش والكواخ بالتزكية، ما يعني أربع بلديات من أصل ثمان ضمن قضاء الهرمل.

- كما فاز 27 مختارا بالتزكية وعشرة أعضاء اختياريين.
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