معوض: كلام فرنجية الأخير "غير مقبول" و "آخر مرة بقطّعا"

أكد النائب أن " قادر على أن يتحوّل إلى قاعدة لوجستية واستثمارية في المنطقة، لكن ذلك يتطلب الإسراع بتنفيذ الإصلاحات">

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وفي حديثٍ له، اليوم الجمعة، عبر قناة الـ" "، شدد معوّض على أنه "قبل الحديث عن السلام يجب تنفيذ واتفاق "، وأضاف: "لا أظنّ أن هناك من يُعارض مبدأ السلام، ولكن ما هي شروط السلام؟".



وتطرق إلى التوتر الأخير مع ، فقال: "تعرّضتُ لكلام غير مقبول من قبل ، والواضح أن هناك خطة للهروب من الإنمائي إلى افتعال حرب سياسية. ومعيب الكلام الذي قيل، ولا يمكنه أن يزايد علينا بالسيادة، فهو من يربط وجوده بالنظام السوري".



وأضاف: "زميلي ذهب إلى أماكن ليست في مصلحته، وأنا آسف لهذا النوع من الكلام، وأدعو ممن يعتبر نفسه منتصرًا ألا يتوتر إلى هذا الحدّ. الأساس في النقاش أو في السياسة هو الوضوح".



وحول نتائج ، قال معوّض: "في ، الاتحاد يتكوّن من 25 بلدية وقد فزنا بـ13 منها".



وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه "سنتعالى عن كلام النائب غير المقبول"، وأضاف: "آخر مرة بقطّعا، هذا ليس تهديداً بل لأنني أُولي الاستقرار في زغرتا الزاوية أهمية تفوق أي نقاش. وكنت أتمنى أن تسود لغة من الاحترام بدل الانفعال، ونريد أن نعيش معًا في المنطقة".