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لبنان

معوض: كلام فرنجية الأخير "غير مقبول" و "آخر مرة بقطّعا"

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:23
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أكد النائب ميشال معوّض أن "لبنان قادر على أن يتحوّل إلى قاعدة لوجستية واستثمارية في المنطقة، لكن ذلك يتطلب الإسراع بتنفيذ الإصلاحات">
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وفي حديثٍ له، اليوم الجمعة، عبر قناة الـ"lbci"، شدد معوّض على أنه "قبل الحديث عن السلام يجب تنفيذ القرارات الدولية واتفاق الطائف"، وأضاف: "لا أظنّ أن هناك من يُعارض مبدأ السلام، ولكن ما هي شروط السلام؟".

وتطرق إلى التوتر الأخير مع النائب طوني فرنجية، فقال: "تعرّضتُ لكلام غير مقبول من قبل النائب فرنجية، والواضح أن هناك خطة للهروب من النقاش الإنمائي إلى افتعال حرب سياسية. ومعيب الكلام الذي قيل، ولا يمكنه أن يزايد علينا بالسيادة، فهو من يربط وجوده بالنظام السوري".

وأضاف: "زميلي طوني فرنجية ذهب إلى أماكن ليست في مصلحته، وأنا آسف لهذا النوع من الكلام، وأدعو ممن يعتبر نفسه منتصرًا ألا يتوتر إلى هذا الحدّ. الأساس في النقاش أو في السياسة هو الوضوح".

وحول نتائج الانتخابات البلدية، قال معوّض: "في زغرتا، الاتحاد يتكوّن من 25 بلدية وقد فزنا بـ13 منها".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه "سنتعالى عن كلام النائب فرنجية غير المقبول"، وأضاف: "آخر مرة بقطّعا، هذا ليس تهديداً بل لأنني أُولي الاستقرار في زغرتا الزاوية أهمية تفوق أي نقاش. وكنت أتمنى أن تسود لغة من الاحترام بدل الانفعال، ونريد أن نعيش معًا في المنطقة".
 
 
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