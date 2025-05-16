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لبنان

فريد البستاني: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع "النافعة"

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:41
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زار النائب فريد البستاني، برفقة النائبين نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، وزير الداخلية أحمد الحجار.
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وجرى عرض لأوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات" (النافعة)، وقد أثنى البستاني على اداء الحجار وعلى "التقدّم الذي تمّ احرازه".

وشدّد على "ضرورة إعادة الموظفين المدنيين المتمرّسين وغير المرتكبين والذين ليس في حقهم احكام قضائية الى وظائفهم لتسيير الآمور، وعلى أهمية اجراء مناقصة شفافة وفق قانون الشراء العام للتعاقد مع شركة معلوماتية لتحلّ مكان شركة انكريبت".
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