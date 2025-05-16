فريد البستاني: بتكاتف الجهود نصحح أوضاع "النافعة"

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زار ، برفقة النائبين وهاكوب ترزيان، .وجرى عرض لأوضاع مصلحة تسجيل السيارات والآليات" (النافعة)، وقد أثنى على اداء وعلى "التقدّم الذي تمّ احرازه".وشدّد على "ضرورة إعادة الموظفين المدنيين المتمرّسين وغير المرتكبين والذين ليس في حقهم احكام قضائية الى وظائفهم لتسيير الآمور، وعلى أهمية اجراء مناقصة شفافة وفق للتعاقد مع شركة معلوماتية لتحلّ مكان شركة انكريبت".