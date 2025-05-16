ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك

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كتبت" الديار": يبدو أن إقالة المحافظ لم تكن سوى الخطوة الأولى في مسار طويل من المحاسبة. فقد علم من مصدر قضائي رفيع المستوى أن ملف نهرا فُتح بشكل رسمي أمام ، وتم تكليف في مباشرة بجمع المعلومات والتجاوزات التي ارتكبها. وتفيد المعلومات أن الشعبة كانت تحتفظ بملف كامل عن المخالفات المنسوبة إليه، وكانت تنتظر الإشارة القضائية للتحقيق، إلا أن "الحصانة التيارية" التي تمتع بها سابقًا كانت توقف أي تحرٍّ أو استقصاء.اليوم، تتجه الأمور نحو كسر هذه الحصانة. إذ من المنتظر أن يُعطى إذن الملاحقة القضائية من والبلديات، على أن تُرفع السرية المصرفية عن المحافظ السابق، ويتم التحقيق معه ومع كل من تحوم حوله شبهات، استنادًا إلى داتا الاتصالات والمعلومات، وحتى سفراته المتكررة إلى الخارج التي كانت تحصل بشكل شبه أسبوعي.