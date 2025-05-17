نصيحة لجعجع: بادر

لفت مصدر سياسي الى أن شخصية تعمل في الشأن الإحصائي والإنتخابي نصحت " " بأن يتوجه الى ولو عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية في المدينة على غرار ما فعل مع في بشري، من أجل شد العصب وعقد عدد من الإجتماعات مع الكوادر لتنظيم المعركة ولإعطاء التوجيهات للمفاتيح الإنتخابية ورؤساء المراكز ولكي تتظهر الصورة بأن المركزية القواتية هي من تدير المعركة في زحلة من أجل الوصول الى البلدية.

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وأشار المصدر الى أن هذه الخطوة من المرجح أن تستفز "الخصوصية" والزحلية، وتنتج عنها ردة فعل سلبية، إلا أن محاولة شد العصب أمر ضروري جداً في المعركة وخاصةً إذا كان هناك كلمة سياسية لرئيس "القوات" مساء السبت من مقر إقامته "يجيّش" فيها الجماهير من جهة ويصوّب على الفريق الآخر من جهة ثانية وخاصةً لناحية الصوت ونسبة إقتراعه في زحلة.