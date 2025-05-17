30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
11
o
بشري
32
o
بيت الدين
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o
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لبنان
نصيحة لجعجع: بادر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-05-2025
|
01:15
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لفت مصدر سياسي الى أن شخصية تعمل في الشأن الإحصائي والإنتخابي نصحت
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
الدكتور سمير جعجع
بأن يتوجه الى
زحلة
ولو عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية في المدينة على غرار ما فعل مع
ستريدا
في بشري، من أجل شد العصب وعقد عدد من الإجتماعات مع الكوادر لتنظيم المعركة ولإعطاء التوجيهات للمفاتيح الإنتخابية ورؤساء المراكز ولكي تتظهر الصورة بأن المركزية القواتية هي من تدير المعركة في زحلة من أجل الوصول الى البلدية.
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وأشار المصدر الى أن هذه الخطوة من المرجح أن تستفز "الخصوصية"
الكاثوليكية
والزحلية، وتنتج عنها ردة فعل سلبية، إلا أن محاولة شد العصب
القواتي
أمر ضروري جداً في المعركة وخاصةً إذا كان هناك كلمة سياسية لرئيس "القوات" مساء السبت من مقر إقامته "يجيّش" فيها الجماهير من جهة ويصوّب على الفريق الآخر من جهة ثانية وخاصةً لناحية الصوت
الشيعي
ونسبة إقتراعه في زحلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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