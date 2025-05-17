Advertisement

لبنان

نصيحة لجعجع: بادر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1361589-638830665775188758.jpg
Doc-P-1361589-638830665775188758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت مصدر سياسي الى أن شخصية تعمل في الشأن الإحصائي والإنتخابي نصحت رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع بأن يتوجه الى زحلة ولو عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية في المدينة على غرار ما فعل مع ستريدا في بشري، من أجل شد العصب وعقد عدد من الإجتماعات مع الكوادر لتنظيم المعركة ولإعطاء التوجيهات للمفاتيح الإنتخابية ورؤساء المراكز ولكي تتظهر الصورة بأن المركزية القواتية هي من تدير المعركة في زحلة من أجل الوصول الى البلدية. 
Advertisement
 
وأشار المصدر الى أن هذه الخطوة من المرجح أن تستفز "الخصوصية" الكاثوليكية والزحلية، وتنتج عنها ردة فعل سلبية، إلا أن محاولة شد العصب القواتي أمر ضروري جداً في المعركة وخاصةً إذا كان هناك كلمة سياسية لرئيس "القوات" مساء السبت من مقر إقامته "يجيّش" فيها الجماهير من جهة ويصوّب على الفريق الآخر من جهة ثانية وخاصةً لناحية الصوت الشيعي ونسبة إقتراعه في زحلة.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نصائح للرئيس: بادر وإدعم
lebanon 24
17/05/2025 11:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لنوم أفضل.. نصيحة طبية بسيطة
lebanon 24
17/05/2025 11:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة لترامب: هكذا يجب أنّ تتعامل مع بوتين
lebanon 24
17/05/2025 11:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف تقرير إسرائيليّ بشأن لبنان؟ نصيحة جديدة لـ"تل أبيب"!
lebanon 24
17/05/2025 11:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:21 | 2025-05-17
04:21 | 2025-05-17
04:19 | 2025-05-17
04:08 | 2025-05-17
04:04 | 2025-05-17
04:00 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24