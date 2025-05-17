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لبنان

وزير الصحة يجول في مستشفى الحريري: توفير أي خدمة مستطاعة

Lebanon 24
17-05-2025 | 01:48
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كتب وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على منصة "إكس": "صباح الخميس ١٥ أيار ٢٠٢٥، قمتُ بجولة تفقّديّة على كافّة أقسام مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وقدّمتُ توجيهات طبّيّة وإداريّة ودعما مادّيا مباشرا بهدف تحقيق الجهوزيّة اللّازمة، وذلك لترميم المعدّات والأدوات الطّبّيّة. كما وعاينتُ بعض المرضى في خطوة لتوفير أي خدمة مستطاعة".
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