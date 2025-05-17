وزير الصحة يجول في مستشفى الحريري: توفير أي خدمة مستطاعة

كتب العامة الدكتور ركان على منصة "إكس": "صباح الخميس ١٥ أيار ٢٠٢٥، قمتُ بجولة تفقّديّة على كافّة أقسام في ، وقدّمتُ توجيهات طبّيّة وإداريّة ودعما مادّيا مباشرا بهدف تحقيق الجهوزيّة اللّازمة، وذلك لترميم المعدّات والأدوات الطّبّيّة. كما وعاينتُ بعض المرضى في خطوة لتوفير أي خدمة مستطاعة".

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