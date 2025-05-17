عودة النفوذ السعودي الى لبنان.. دعم سياسي ومراقبة التوازنات

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هذا التطور الجيوسياسي يفتح الباب لسؤال محوري: كيف ستتعامل ودول الخليج مع الساحة ؟في الواقع، يظهر أن الاهتمام المُركز سيكون في المرحلة المقبلة موجهاً نحو الساحة ، لعدة اعتبارات، أبرزها: وجود فرص استثمارية واسعة يمكن البناء عليها، وانخفاض مستوى التعقيدات السياسية مقارنةً بالوضع اللبناني المعقّد، حيث لا تزال التوازنات دقيقة وحساسة. وبما أن الرؤية السعودية تجاه تمرّ من البوابة السورية، فإن أي انخراط جدي في سيكون مرهوناً بالتطورات في أولاً.لكن رغم ذلك، من المرجّح أن نشهد تحسّناً في الخطاب الإعلامي الخليجي تجاه لبنان، حيث ستتراجع لهجة الحذر التي كانت طاغية في السنوات الماضية، لتحلّ مكانها إشارات إيجابية تعبّر عن استعداد للمساعدة، سياسياً وربما اقتصادياً. وهذا يتماشى مع رغبة الرياض في عدم خسارة الورقة اللبنانية، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعجلة على الدخول في أي فعلي.لن يكون هناك دعم حقيقي في المرحلة الراهنة، لأن تفضّل الانتظار حتى تتبلور صورة التوازنات السياسية الداخلية في لبنان. وهي تراقب أمرين أساسيين: أولاً، إعادة تشكيل بعض وتنظيمها لتكون أكثر حضوراً وفعالية؛ وثانياً، نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستكون مفصلية في تحديد الاتجاه العام لمجلس النواب: هل سيكون بوضوح في موقع مناهض لحزب الله، أم ستستمر حالة التوازن الهشّ؟إذا تحقّق هذا التغيير السياسي – أي انتقال لبنان إلى ضفة مقابِلة لحزب الله شعبياً وبرلمانياً – قد تبدأ حينها مرحلة جديدة من الاستثمار الخليجي في لبنان، سواء في السياسة أو الاقتصاد. أما قبل ذلك، فالتريّث سيبقى هو العنوان للتعاطي السعودي مع بيروت.