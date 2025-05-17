"أزمة قواتية" في بلدة بقاعيّة

يواجه مناصرون لحزب " " أزمة كبيرة مع "حزبيين" في منطقة القاع وذلك بعدما وجدوا أن هؤلاء يستخدمون لغة الهجوم والشتائم عند الإنتقاد أو إثارة أمر ما.

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رسائل الامتعاض بدأت تنتشر علناً بين أوساط المناصرين الذين وجدوا أن هناك يجب حلّها عبر قيادة "القوات" التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار ما تتحدث عنه الشعبية التي تُعتبر "رافعة" لـ"القوات ".

ويتحدث متابعون للقضية عن ضرورة تحرّك "القوات" كقيادة لتدارك ما يجري في القاع التي تُعتبر موئلاً أساسياً لمناصري الحزب ضمن منطقة .