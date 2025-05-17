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لبنان

"أزمة قواتية" في بلدة بقاعيّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 02:45
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يواجه مناصرون لحزب "القوات اللبنانية" أزمة كبيرة مع "حزبيين" في منطقة القاع وذلك بعدما وجدوا أن هؤلاء يستخدمون لغة الهجوم والشتائم عند الإنتقاد أو إثارة أمر ما.
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رسائل الامتعاض بدأت تنتشر علناً بين أوساط المناصرين الذين وجدوا أن هناك مشكلة كبيرة يجب حلّها عبر قيادة "القوات" التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار ما تتحدث عنه القاعدة الشعبية التي تُعتبر "رافعة" لـ"القوات اللبنانية".
 
ويتحدث متابعون للقضية عن ضرورة تحرّك "القوات" كقيادة لتدارك ما يجري في القاع التي تُعتبر موئلاً أساسياً لمناصري الحزب ضمن منطقة البقاع الشرقي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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