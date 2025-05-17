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لبنان

في زحلة.. تدابير سير غداً

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:11
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أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي أنه من الساعة 9.00 من تاريخ 18-5-2025 سيتم افتتاح كنيسة سيدة الفرح وتدشين متحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في مدينة زحلة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، الدينية، مدعوّين وعدد غفير من المواطنين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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أولاً: اقفال الطريق الممتدة من ساحة مقام سيدة زحلة والبقاع الى ساحة مدرسة عبرين حتى الانتهاء.

ثانياً: تحويل السير بالقرب من مكان المناسبة الى طرقات فرعية.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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