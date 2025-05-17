في زحلة.. تدابير سير غداً

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أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي أنه من الساعة 9.00 من تاريخ 18-5-2025 سيتم افتتاح الفرح وتدشين متحف المتروبوليت نيفن الصيقلي في ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، ، مدعوّين وعدد غفير من المواطنين، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:أولاً: اقفال الطريق الممتدة من ساحة مقام سيدة والبقاع الى ساحة حتى الانتهاء.ثانياً: تحويل السير بالقرب من مكان المناسبة الى طرقات فرعية.لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ والتقيد بإرشادات رجال وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.