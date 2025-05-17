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لبنان

في الجنوب.. بلديات جديدة تفوز بالتزكية

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:25
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فازت كل من لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية ضمن الانتخابات البلدية والاختيارية، وذلك في البلدات التالية: النبطية الفوقا، كفرصير، صير الغربية، قعقعية الجسر ، ميس الجبل.
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يُشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في الجنوب يوم السبت 24 أيار الجاري.
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