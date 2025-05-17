في البقاع.. "لا صناديق اقتراع" للموظفين!

عُلم أن مجموعة من الموظفين والأساتذة وصلوا إلى سرايا لاستلام صناديق الاقتراع تحضيراً للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم غد هناك، لكنهم فوجئوا بأنَّه لا حاجة لهم بعدما تبين أنه لا صناديق لهم.

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وتبين أن أبلغت كل من هو مُخول بالمشاركة بالعملية للتوجه إلى لمواكبة الانتخابات، وذلك تفادياً لحصول أي نقصٍ في رؤساء الأقلام مثلما حصل خلال انتخابات ، الأحد الماضي.