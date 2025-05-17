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لبنان

في البقاع.. "لا صناديق اقتراع" للموظفين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-05-2025 | 03:30
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عُلم أن مجموعة من الموظفين والأساتذة وصلوا إلى سرايا الهرمل لاستلام صناديق الاقتراع تحضيراً للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم غد هناك، لكنهم فوجئوا بأنَّه لا حاجة لهم بعدما تبين أنه لا صناديق لهم.
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وتبين أن وزارة الداخلية أبلغت كل من هو مُخول بالمشاركة بالعملية الانتخابية للتوجه إلى البقاع لمواكبة الانتخابات، وذلك تفادياً لحصول أي نقصٍ في رؤساء الأقلام مثلما حصل خلال انتخابات الشمال، الأحد الماضي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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