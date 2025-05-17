في عكار.. حريق يدمر مُخيماً للنازحين

اندلع حريق كبير منتصف ليل الجمعة - السبت، داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة خربة .

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والتهمت النيران حوالى 37 خيمة، واقتصرت الأضرار على احتراق بعض الاوراق الثبوتية لعدد من .