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لبنان

في عكار.. حريق يدمر مُخيماً للنازحين

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:03
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اندلع حريق كبير منتصف ليل الجمعة - السبت، داخل مخيم للنازحين السوريين في بلدة خربة داوود العكارية.
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والتهمت النيران حوالى 37 خيمة، واقتصرت الأضرار على احتراق بعض الاوراق الثبوتية لعدد من النازحين.
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