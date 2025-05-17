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لبنان
في النبطية.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" الإنتخابية
Lebanon 24
17-05-2025
|
04:21
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أعلنت في
مدينة النبطية
لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة "أمل" و"
حزب الله
" في احتفال اقيم في النادي
الحسيني
للنبطية بحضور النائب ناصر جابر، علي قانصو ممثلا
النائب محمد رعد
، حسان صفا ممثلا النائب
هاني قبيسي
، وفاعليات ومواطنين.
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وتتألف اللائحة من 21 عضواً وهم :عباس
قاسم
فخرالدين،
محمد عبد
الأمير
حجازي
، خضر محمود قديح، خالد محمد بدرالدين، حسين أحمد جابر،
فؤاد
عادل كمال، محمد
بركات
جابر، حسين محمد صباح،
عباس علي
صباح، زينة حلمي شميساني،
محمد الجواد
علي كحيل، فضل محمود جابر، احمد حسن بدرالدين، محمد قاسم كحيل، امين عادل
الحاج علي
، طارق كاظم
بيطار
،
شمعون
فريد عساف، محمد حبيب زهري، عباس حسين خزعل بيطار، محمد عبدالحسن فران،
محمد عباس
حسن جابر.
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