في النبطية.. إعلان لائحة "التنمية والوفاء" الإنتخابية

أعلنت في لائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة "أمل" و" " في احتفال اقيم في النادي للنبطية بحضور النائب ناصر جابر، علي قانصو ممثلا ، حسان صفا ممثلا النائب ، وفاعليات ومواطنين.

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وتتألف اللائحة من 21 عضواً وهم :عباس فخرالدين، الأمير ، خضر محمود قديح، خالد محمد بدرالدين، حسين أحمد جابر، عادل كمال، محمد جابر، حسين محمد صباح، صباح، زينة حلمي شميساني، علي كحيل، فضل محمود جابر، احمد حسن بدرالدين، محمد قاسم كحيل، امين عادل ، طارق كاظم ، فريد عساف، محمد حبيب زهري، عباس حسين خزعل بيطار، محمد عبدالحسن فران، حسن جابر.