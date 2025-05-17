من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب

انطلقت أعمال التي تقام في ، اليوم السبت، وذلك بحضور عدد من العرب.

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وفي مستهل بدء المباحثات خلال القمة، جرى التقاط الصورة التذكارية التي جمعت الرؤساء المشاركين.