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لبنان

من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:44
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انطلقت أعمال القمة العربية التي تقام في بغداد، اليوم السبت، وذلك بحضور عدد من القادة العرب.
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وفي مستهل بدء المباحثات خلال القمة، جرى التقاط الصورة التذكارية التي جمعت الرؤساء المشاركين.
 
 
 
 
 
 
 
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