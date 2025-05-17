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لبنان

صيدا تنتظر الإنتخابات.. التحضيرات قائمة ومستمرة

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:38
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تستعد عاصمة الجنوب صيدا لخوض غمار الاستحقاق البلدي والاختياري المقرر إجراؤه في 24 أيار الحالي. 
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وتستكمل محافظة الجنوب في خطى تصاعدية تحضيراتها لاجراء هذا الاستحقاق بعد إنجاز مرحلة استقبال طلبات المرشحين على مستوى صيدا وقرى قضائها ليل الثلاثاء في 13 أيار الحالي، وفتح باب الانسحاب أمام المتقدمين منذ صباح يوم الاربعاء في 14 منه، والذي يستمر حتى الثانية عشرة من ليل الاحد في 18، افساحاً بالمجال لانضاج ـجواء التوافق في بلدات وقرى قضاء المدينة، تمهيدا لإعلان فوز بلديات بالتزكية.
وينشغل في المقابل فريق آخر من موظفي صيدا لتأمين كل مستلزمات العملية الانتخابية من لوائح الشطب والقرطاسية والأختام وغيرها من المتطلبات الإدارية واللوجستية والعمل على توفير التيار الكهربائي لإنارة السرايا بشكل دائم على مدى الأيام التي تسبق الاستحقاق مع اقتراب موعده، وإتمام عملية تسلم صناديق الاقتراع من وزارة الداخلية، ليتم تجهيزها وتوضيب محتوياتها وتسليمها بعد ذلك الى رؤساء الاقلام قبل اليوم الانتخابي. 
 
 
 
 
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