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لبنان

الرئيس سليمان هنأ الرابطة المارونية على التوافق على اختيار مارون حلو رئيساً لها

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:02
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هنأ الرئيس العماد ميشال سليمان الرابطة المارونية على "التوافق على اختيار المهندس مارون حلو رئيساً لها، تعاونه نخبة من الشخصيات المرموقة والمشهود لها في حقول الخدمة العامة والوطنية الخالصة".
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وقال في بيان: "تنتظر الرابطة استحقاقات كثيرة ينبغي ان يكون لها رأي وازن فيها، تبدأ بقوانين الانتخابات البلدية والنيابية ولا تنتهي بقانون اللامركزية الادارية الموسعة وحياد لبنان وانشاء مجلس الشيوخ، وبعدها استكمال تطبيق الطائف وتحصينه عبر اقرار تعديلات دستورية منطقية لا تمس بالجوهر".
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