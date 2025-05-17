الرئيس سليمان هنأ الرابطة المارونية على التوافق على اختيار مارون حلو رئيساً لها

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هنأ الرئيس على "التوافق على اختيار رئيساً لها، تعاونه نخبة من الشخصيات المرموقة والمشهود لها في حقول الخدمة العامة والوطنية الخالصة".وقال في بيان: "تنتظر الرابطة استحقاقات كثيرة ينبغي ان يكون لها رأي وازن فيها، تبدأ بقوانين والنيابية ولا تنتهي بقانون اللامركزية الادارية الموسعة وحياد وانشاء ، وبعدها استكمال تطبيق وتحصينه عبر اقرار تعديلات دستورية منطقية لا تمس بالجوهر".