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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:35
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" فيديو للحظة اغتيال قائد في حزب الله في وادي الجماجم زعم أنه كان يعمل على ترميم بنية تحتية للحزب. 
 
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