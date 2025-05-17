إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في حزب الله كان يعمل على ترميم بنية تحتية إرهابية للحزب الارهابي



🔸في وقت سابق (السبت)، أغار جيش الدفاع في منطقة وادي الجماجم في ، وقضى على قائد إرهابي في منطقة شقيف كان ينشط في محاولات اعمار بنى تحتية إرهابية للحزب الارهابي في… pic.twitter.com/WToXlpnZcU