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لبنان

مفتي صور وجبل عامل: العمل البلدي مسؤولية وطنية وأخلاقية

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:59
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شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله أن "العمل البلدي يجب أن يُفهم على حقيقته كرسالة لخدمة الناس، لا كوسيلة للوجاهة أو منصة للمصالح الضيقة، والموقع البلدي هو تكليف لا تشريف ومسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي الكثير من الحكمة، النزاهة، والكفاءة".
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وخلال استقباله وفودًا في دار الإفتاء الجعفري في صور، بحضور القيادي في حركة "أمل" عادل عون و مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، أشار إلى أن "المجالس البلدية هي عصب أساسي في إدارة شؤون الناس، ورافعة حقيقية للنهوض بالخدمات والاهتمام بالحاجات الأساسية للبلدات والمدن، وبالتالي فإن من يتصدى لهذا الدور يجب أن يتحلى بروح الإنصاف والعمل الجماعي والحرص على الصالح العام، لا أن يُغلب مصلحته أو مصلحة فئته على مصلحة الناس".

ولفت إلى أن "الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الجنوب اللبناني، في ظلّ التهديدات المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي، تحتم علينا أن نعزز وحدتنا الأهلية، ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي المتماسك، وأن يكون القرار المحلي مبنيًا على التلاقي والتفاهم، بعيدًا عن التشنجات والانقسامات التي لا تخدم سوى من يتربّص بأمننا واستقرارنا".

وأشار إلى أن "البلديات ليست غاية نهائية، بل وسيلة لتلبية حاجات الناس والارتقاء بالمجتمع، وإذا ما فقدت هذه المؤسسات جوهرها في الخدمة، تحوّلت إلى عبء بدل أن تكون سندًا للناس، لذلك نأمل أن تأتي الاستحقاقات البلدية المقبلة بوجوهٍ تتحمل المسؤولية بروح وطنية وإنسانية عالية". ولفت إلى "أهمية أن تلعب القوى السياسية دورًا إيجابيًا في ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية البلدية، عبر دعم الخيارات التي تعبر عن تطلعات الناس، واحترام رؤية المجتمع الأهلي في اختيار ممثليه، بعيدًا عن منطق الفرض أو الاستقواء".

وختم: "أمام التحديات التي نواجهها، نحن بأمسّ الحاجة إلى وعي جماعي يعيد للمجالس البلدية دورها الحقيقي في بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وفي تعزيز الإنماء المتوازن الذي هو حق مشروع للجميع".
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