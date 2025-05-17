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لبنان
قائد الجيش عرض مع الصمد وبارود وقنصل أوغندا الأوضاع
Lebanon 24
17-05-2025
|
06:03
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استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
، في مكتبه في اليرزة، رئيس
لجنة الدفاع الوطني
والداخلية والبلديات النائب
جهاد الصمد
، والوزير السابق
زياد بارود.
كما استقبل القنصل الفخري لأوغندا في
لبنان
محمد خضر
حسين.
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وتناول البحث خلال هذه اللقاءات، الأوضاع العامة في البلاد.
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