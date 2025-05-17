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لبنان

قائد الجيش عرض مع الصمد وبارود وقنصل أوغندا الأوضاع

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:03
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، والوزير السابق زياد بارود. كما استقبل القنصل الفخري لأوغندا في لبنان محمد خضر حسين.
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وتناول البحث خلال هذه اللقاءات، الأوضاع العامة في البلاد.
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