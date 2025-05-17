قائد الجيش عرض مع الصمد وبارود وقنصل أوغندا الأوضاع

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استقبل العماد ، في مكتبه في اليرزة، رئيس والداخلية والبلديات النائب ، والوزير السابق كما استقبل القنصل الفخري لأوغندا في حسين.وتناول البحث خلال هذه اللقاءات، الأوضاع العامة في البلاد.