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لبنان

المطران نفاع هنّاُ بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة في كندا

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:39
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هنّاُ النائب البطريركي العام على منطقتي بشري واهدن-زغرتا المطران جوزف نفاع بتعيين النائبة الفدرالية ابنة الديمان لينا متلج وزيرة للهجرة في كندا. وقال في بيان: "تلقينا بفرح واعتزاز خبر هذا التعيين، الذي نراه تكريماً لجميع اللبنانيين في كندا، ودليلاً جديداً على تفوّق اللبنانيين في المجتمعات التي هاجروا اليها. ولقد اعطت الوزيرة متلج المثل الحي في الاخلاص لوطنها الاول لبنان، وفي الوفاء لبلدها الثاني كندا، وفي تعزيز انخراط المهاجرين الى كندا، مسهمين في تطوير مجتمعها" .
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وحيا المطران نفاع تواصل الوزيرة متلج مع اصولها في الديمان، آملا ان تزورها هذا الصيف.

وختم متمنياً نجاح الوزيرة متلج في مهامها الرسمية الجديدة ومتابعة خدمة كندا ولبنان.
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