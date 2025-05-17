المطران نفاع هنّاُ بتعيين لينا متلج وزيرة للهجرة في كندا

Advertisement

هنّاُ النائب البطريركي العام على منطقتي بشري واهدن-زغرتا المطران بتعيين النائبة الفدرالية ابنة لينا متلج وزيرة للهجرة في . وقال في بيان: "تلقينا بفرح واعتزاز خبر هذا التعيين، الذي نراه تكريماً لجميع اللبنانيين في كندا، ودليلاً جديداً على تفوّق اللبنانيين في المجتمعات التي هاجروا اليها. ولقد اعطت متلج المثل الحي في الاخلاص لوطنها الاول ، وفي الوفاء لبلدها الثاني كندا، وفي تعزيز انخراط المهاجرين الى كندا، مسهمين في تطوير مجتمعها" .وحيا المطران تواصل الوزيرة متلج مع اصولها في الديمان، آملا ان تزورها هذا الصيف.وختم متمنياً نجاح الوزيرة متلج في مهامها الرسمية الجديدة ومتابعة خدمة كندا ولبنان.