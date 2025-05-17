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لبنان

طاني حنا: كرمال عندقت ستبقى صورة عندقت مشرقة

Lebanon 24
17-05-2025 | 06:58
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اكد رئيس لائحة "كرمال عندقت " طاني حنا ان "القلوب مفتوحة والايادي لجميع اهالي البلدة والانتخابات إنتهت عند الساعة السابعة من مساء بوم الاحد الماضي، وانتهت معها كل ظروفها. كرمال عندقت سنبقى دائما ايجابيين ومرحبين بأهالينا وجيراننا ومحيطنا. عندقت المساحة الرحبة للجميع، هذه عي قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا".
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وقال: "الطموحات كبيرة والمشاريع تستكمل وسيكون صيفنا واعدا".

كلام حنا جاء خلال استقباله واعضاء اللائحة المهنئين في قاعة" تدبير هول" في البلدة، حيث غصت بالمهنئين من نواب وشخصيات سياسية وهيئات حزبية واجتماعية واعلامية.

وتوجه حنا بالشكر لجميع الاهالي الذين عبروا عن فيض محبتهم بالانتخاب. كما هنأ جميع المجالس البلدية التي فازت في مختلف البلدات العكارية.
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