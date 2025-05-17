بري تابع الاوضاع خلال استقباله وزير المالية ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي

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استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، رئيس والبيئي ، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وبرنامج .وتابع تابع أيضاً تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والمالية وشؤونا تشريعية خلال استقباله .