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لبنان

بري تابع الاوضاع خلال استقباله وزير المالية ورئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:12
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وبرنامج عمل المجلس.
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وتابع بري تابع أيضاً تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والمالية وشؤونا تشريعية خلال استقباله وزير المالية ياسين جابر.
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