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لبنان

دولة تُلغي الرسوم الجمركية على زيت الزيتون اللبناني

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:24
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أعلنت وزارة الزراعة أن "السلطات البرازيلية قرّرت إلغاء الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 9% على استيراد زيت الزيتون، ما يتيح فرصة مهمة لتعزيز صادرات زيت الزيتون اللبناني إلى السوق البرازيلية".
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واشارت الى انه "يُتوقّع أن يُسهم هذا الإجراء في خفض أسعار زيت الزيتون في البرازيل بنسبة تصل إلى 10%، بحسب جمعية السوبرماركت البرازيلية، مما يعزّز الطلب ويمنح المنتج اللبناني قدرة تنافسية أعلى من حيث الجودة والسعر، خصوصًا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة" .

ودعت الوزارة المنتجين والمصدرين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرصة الواعدة، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

على صعيد آخر، أدانت وزارة الزراعة "الجريمة المروّعة التي ظهرت في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام المدعو علاء عسكر، من منطقة قب الياس، بقتل كلب بواسطة سلاح أوتوماتيكي، في مشهد صادم ووحشي يتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام قانون حماية الحيوانات رقم 580/2017 ".

وعلى أثر تداول الفيديو، تحرّك "مشكورًا" المدعي العام البيئي في البقاع، القاضي إياد بردان، حيث جرى توقيف الجاني وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

ونوّهت وزارة الزراعة "بسرعة تجاوب القاضي بردان وتعاطيه الحازم مع هذه الجريمة"، كما أشادت "بالدور الفاعل لجمعيات الرفق بالحيوان"، مؤكدةً أن "حماية الحيوانات ليست ترفًا بل مسؤولية وطنية، أخلاقية، وإنسانية، نصّ عليها القانون اللبناني بوضوح".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء أي تصرف فردي أو عنفي تجاه الحيوانات"، وشددت على "ضرورة الرجوع إلى القنوات القانونية المختصة عند حدوث أي إشكال، حفاظًا على أمن المجتمع وصورة لبنان الحضارية والإنسانية" .
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