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لبنان

وهاب: سنكون مع أحمد الشرع في هذه الحالة

Lebanon 24
17-05-2025 | 09:40
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "إكس":
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"إنهاء داعش أولى مهمات الرئيس الشرع فهل ينجح؟ سنكون معه إذا تمكن من ضرب الإرهاب".
 
 
 
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