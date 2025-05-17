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لبنان

بلبلة في الهرمل.. فقدان تصاريح لـ"مندوبي الإنتخابات" والقائمقام يخضع للتحقيق

Lebanon 24
17-05-2025 | 10:58
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أفادت المعلومات عن حصول بلبلة في الهرمل إثر فقدان 500 تصريحٍ لمندوبين مسجلين للمشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية، يوم غدٍ الأحد.
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وأشارت المعلومات إلى أن مُحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر طلب فتح تحقيق عاجلٍ بالأمر.
إلى ذلك، ذكرت قناة الـ"mtv" أنَّ مديرية أمن الدولة باشرت التحقيق مع قائمقام الهرمل طلال قطايا، على خلفية فقدان عدد من دفاتر التصاريح الخاصة بمندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية.
 
 
وجاء الإجراء بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

ووفق المعلومات، فإن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وسط توجّه قضائي إلى التريث في اتخاذ أيّ تدبير قد يؤدي إلى عرقلة العملية الانتخابية، بانتظار استكمال المعطيات واتخاذ القرار القضائي المناسب.
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