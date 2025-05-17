أفادت المعلومات عن حصول بلبلة في إثر فقدان 500 تصريحٍ لمندوبين مسجلين للمشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية، يوم غدٍ الأحد.

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وأشارت المعلومات إلى أن مُحافظ طلب فتح تحقيق عاجلٍ بالأمر.

إلى ذلك، ذكرت قناة الـ" " أنَّ باشرت التحقيق مع قائمقام الهرمل ، على خلفية فقدان عدد من دفاتر التصاريح الخاصة بمندوبي المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية.

وجاء الإجراء بناءً على إشارة في القاضي ، وبعد موافقة والبلديات .



ووفق المعلومات، فإن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وسط توجّه قضائي إلى التريث في اتخاذ أيّ تدبير قد يؤدي إلى عرقلة العملية ، بانتظار استكمال المعطيات واتخاذ القرار القضائي المناسب.