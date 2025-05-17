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لبنان

القرار صدر.. هذا ما أعلنه "الوطني الحر" عن انتخابات زحلة

Lebanon 24
17-05-2025 | 11:56
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صدر عن التيار الوطني الحر في قضاء زحلة البيان التالي:
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لمّا كان موقف التيار الوطني الحر منذ البداية هو الوقوف وراء خيار العائلات، على قاعدة أن "البلدية للناس، والناس منا وفينا"، وبعد أن تم تأليف لائحتين متنافستين في مدينة زحلة على قواعد سياسية حاولت كل منها الحصول على تأييد التيار لها، من دون تمكنها من إقناع التيار بوجوب دعمها دعماً سياسياً وشعبياً وبلدياً ويكون علنياً واضحاً، وبعد أن أجرى التيار إستطلاعاً للرأي خلال الساعات الـ ٢٤ الأخيرة للوقوف عند رأي الأهالي والعائلات، فقد قرر التيار ترك الحرية للملتزمين والمؤيدين بالتصويت من بين المرشحين لمن يرونه مناسباً لتوجهاتهم، شاكراً للمرشحين السبعة موقفهم الراقي والملتزم ومقدّراً قرارهم بعدم إكمال المعركة الإنتخابية إنسجاماً مع موقف التيار، ومتمنياً لزحلة دائماً الإستقرار والتألق".
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