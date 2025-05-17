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لبنان

بعد انتخابات البقاع.. "مسؤول" سيخضع للتحقيق مُجدداً

Lebanon 24
17-05-2025 | 12:45
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قالت معلومات "لبنان24" إنَّ إفراج المديرية العامة لأمن الدولة عن قائمقام الهرمل طلال قطايا جاء بهدف عدم عرقلة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الهرمل، ذلك أن توقيفه على خلفية اختفاء دفاتير لتصاريح مندوبين انتخابيين، سيعني توقف الإنتخابات وهذا ما لا تريده وزارة الداخلية والبلديات.
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وتحدثت المعلومات عن أنَّ العمل قائم لإيجاد حل سريع وعاجل بشأن تصاريح المندوبين، موضحة أن انطلاقة العملية الانتخابية في بعض المراكز قد تتأثر قليلاً لكن المساعي لمعالجة أي ثغرات قائمة ومستمرة.

وأوضحت المصادر أنّ التحقيق مع قطايا سيتم استئنافه فوراً بعد إنتهاء الإنتخابات وإصدار نتائجها، وذلك بإشراف ومتابعة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشارة من القضاء المُختص.
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