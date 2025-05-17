بعد انتخابات البقاع.. "مسؤول" سيخضع للتحقيق مُجدداً

قالت معلومات " " إنَّ إفراج عن قائمقام قطايا جاء بهدف عدم عرقلة إجراء والاختيارية في ، ذلك أن توقيفه على خلفية اختفاء دفاتير لتصاريح مندوبين انتخابيين، سيعني توقف الإنتخابات وهذا ما لا تريده والبلديات.

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وتحدثت المعلومات عن أنَّ العمل قائم لإيجاد حل سريع وعاجل بشأن تصاريح المندوبين، موضحة أن انطلاقة العملية في بعض المراكز قد تتأثر قليلاً لكن المساعي لمعالجة أي ثغرات قائمة ومستمرة.



وأوضحت المصادر أنّ التحقيق مع قطايا سيتم استئنافه فوراً بعد إنتهاء الإنتخابات وإصدار نتائجها، وذلك بإشراف ومتابعة من والبلديات ، وبإشارة من المُختص.