في الناقورة.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

أفادت معلومات " " بأنَّ طائرة مُسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من صيادي الأسماك في منطقة رأس - .

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وصباحاً، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق أبو الأسود - في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد شخص يُدعى مهدي التامر.

أيضاً، ألقت طائرة مُسيرة اسرائيلية قنبلة على جرار زراعي في الجنوبية.