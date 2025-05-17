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لبنان

في الناقورة.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية

Lebanon 24
17-05-2025 | 13:54
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ طائرة مُسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من صيادي الأسماك في منطقة رأس الناقورة - جنوب لبنان.
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وصباحاً، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق أبو الأسود - عدلون في الجنوب، ما أسفر عن استشهاد شخص يُدعى مهدي التامر.
 
أيضاً، ألقت طائرة مُسيرة اسرائيلية  قنبلة على جرار زراعي في الضهيرة الجنوبية.
 
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