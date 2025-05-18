زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك

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عبرت فنانة الاوبرا المعروفة لورا اليغريني التي عاشت في في أصعب ظروفه وغنت باللغة العربية لفيروز، عن سرورها "بعودة لبنان بحلة جديدة وعهد جديد بعد أن عانى كثيرا".وقالت في مقابلة "الصداقة" الإخباري: "عندما رأيت هذا الصباح رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيسة الحكومة برفقة السفيرة ميرا كنت سعيدة جدا. تعتبر لبنان بلدا صديقا. شعبان بقلب واحد. الإيطاليون حكومة وشعبا لديهم محبة خاصة جدا لبلد الارز".وختمت: "قضيت سنوات في لبنان لا أنساها، غنيت لفيروز وسأعود واغني للبنان كما اغني دائما في ايطاليا لكي يبقى خالدا في ضمير الإيطاليين".وعن زيارة رئيس بمناسبة قداس تنصيب البابا لاون رسميا ولقاءاته مع الرئيس ماتاريلا والرئيسة ميلوني، قال الصحافي والكاتب في جريدة "لاستمبا" فرانشيسكو سمبريني في حديث مع " "في : "هذه الزيارة تجد ترحيبا كبيرا لدى الدولة الإيطالية، وايطاليا عبر مؤسساتها وحضورها ضمن قوات حفظ السلام ستستمر بدعمها البلد الصديق لبنان". (الوكالة الوطنية)