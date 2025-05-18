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لبنان

زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك

Lebanon 24
18-05-2025 | 01:12
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عبرت فنانة الاوبرا المعروفة لورا اليغريني التي عاشت في لبنان في أصعب ظروفه وغنت باللغة العربية لفيروز، عن سرورها "بعودة لبنان بحلة جديدة وعهد جديد بعد أن عانى كثيرا".
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وقالت في مقابلة عبر موقع "الصداقة" الإخباري: "عندما رأيت هذا الصباح رئيس الجمهورية جوزف عون يلتقي رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني برفقة السفيرة ميرا ضاهر كنت سعيدة جدا. إيطاليا تعتبر لبنان بلدا صديقا. شعبان بقلب واحد. الإيطاليون حكومة وشعبا لديهم محبة خاصة جدا لبلد الارز".

وختمت: "قضيت سنوات في لبنان لا أنساها، غنيت لفيروز وسأعود واغني للبنان كما اغني دائما في ايطاليا لكي يبقى خالدا في ضمير الإيطاليين".

وعن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية بمناسبة قداس تنصيب البابا لاون رسميا ولقاءاته مع الرئيس ماتاريلا والرئيسة ميلوني، قال الصحافي والكاتب في جريدة "لاستمبا" الإيطالية فرانشيسكو سمبريني في حديث مع "الوكالة الوطنية للإعلام "في روما: "هذه الزيارة تجد ترحيبا كبيرا لدى الدولة الإيطالية، وايطاليا عبر مؤسساتها وحضورها ضمن قوات حفظ السلام ستستمر بدعمها البلد الصديق لبنان". (الوكالة الوطنية)
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