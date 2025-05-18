من بيروت.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية عن انتخابات الجنوب

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وقال : "ما نعتمده في هو عدم إخفاء أي شيء على الناس، وما حصل في هو عدم التحاق موظفين بأقلام الاقتراع وكانت هناك شوائب تمت معالجتها".



وأكد الحجار ان "الموظفين الموجودين في بيروت والبقاع لديهم خبرة في العملية ونتمنى ألا تأخذ عملية الفرز وقتاً طويلاً"، كما قال.



وأشار إلى ان وزارة الداخلية قدمت كافة المعدات اللوجستية للموظفين وان غالبية الشكاوى إدارية ولا أحداث أمنية.



ولفت إلى ان لوسائل الإعلام الحرية بمواكبة عملية الاقتراع والفرز داخل الأقلام، وأمل في ان تكون نسبة الاقتراع مرتفعة في كل ولاسيما في بيروت. أمل خلال جولة له على مراكز الإقتراع في منطقة في ازدياد نسبة الاقتراع في من أجل اختيار الأفضل، مشيرا إلى ان العاصمة تستحق مجلساً بلدياً يمثلها خير تمثيل.وقال : "ما نعتمده في هو عدم إخفاء أي شيء على الناس، وما حصل في هو عدم التحاق موظفين بأقلام الاقتراع وكانت هناك شوائب تمت معالجتها".وأكد الحجار ان "الموظفين الموجودين في بيروت والبقاع لديهم خبرة في العملية ونتمنى ألا تأخذ عملية الفرز وقتاً طويلاً"، كما قال.وأشار إلى ان وزارة الداخلية قدمت كافة المعدات اللوجستية للموظفين وان غالبية الشكاوى إدارية ولا أحداث أمنية.ولفت إلى ان لوسائل الإعلام الحرية بمواكبة عملية الاقتراع والفرز داخل الأقلام، وأمل في ان تكون نسبة الاقتراع مرتفعة في كل ولاسيما في بيروت.

وعن انتخابات الجنوب، قال الحجار إنها ستجري في موعدها.

جولة في الجميزة

وفي جولة له في أحد مراكز الاقتراع في الجميزة، أكد الحجار ان وزارة الداخلية لا تتدخل بالعملية الانتخابية مُطلقاً وهي على مسافة واحدة من الجميع في الانتخابات.



وقال الحجار: "نتمنى أن تفرز انتخابات بيروت ما يمثل تنوعها وأتمنى أن تجري العملية الانتخابية بكل سلاسة وسلامة وتُعلن النتائج كما هي".



وشدد على انه لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابية وإذا كان هناك من خلل تتم مراجعة وهو الذي يحكم.



وتابع: فلننتظر نتائج الإقتراع ولنطلب من الإقبال على الإنتخابات ولا شيء اسمه "تقسيم" ودعوتنا هي دائماً للوحدة.



ولفت إلى حصول شوائب في عملية الفرز داخل بعض أقلام الاقتراع في طرابلس ولجان القيد أقدمت على عمل جبار وأعادت الفرز وكل المستندات محفوظة.



وأكد وزير الداخلية ان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصلنا على بيانات بشأنهم ووزعناها على كافة المحافظات وطلبنا نقل أقلام خاصة بهم إلى الطوابق الأرضية وقمنا بما يمكن إنجازه على هذا الصعيد.



وأشار الحجار إلى ان أهل الجنوب ينتظرون الانتخابات لتجديد وشعب الجنوب ينتظر هذا الإستحقاق أكثر من غيره.





