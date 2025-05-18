27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من بيروت.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية عن انتخابات الجنوب
Lebanon 24
18-05-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمل
وزير الداخلية
أحمد الحجار
خلال جولة له على مراكز الإقتراع في منطقة
طريق الجديدة
في ازدياد نسبة الاقتراع في
بيروت
من أجل اختيار الأفضل، مشيرا إلى ان العاصمة تستحق مجلساً بلدياً يمثلها خير تمثيل.
Advertisement
وقال
الحجار
: "ما نعتمده في
وزارة الداخلية
هو عدم إخفاء أي شيء على الناس، وما حصل في
طرابلس
هو عدم التحاق موظفين بأقلام الاقتراع وكانت هناك شوائب تمت معالجتها".
وأكد الحجار ان "الموظفين الموجودين في بيروت والبقاع لديهم خبرة في العملية
الانتخابية
ونتمنى ألا تأخذ عملية الفرز وقتاً طويلاً"، كما قال.
وأشار إلى ان وزارة الداخلية قدمت كافة المعدات اللوجستية للموظفين وان غالبية الشكاوى إدارية ولا أحداث أمنية.
ولفت إلى ان لوسائل الإعلام الحرية بمواكبة عملية الاقتراع والفرز داخل الأقلام، وأمل في ان تكون نسبة الاقتراع مرتفعة في كل
لبنان
ولاسيما في بيروت.
وعن انتخابات الجنوب، قال الحجار إنها ستجري في موعدها.
جولة في الجميزة
وفي جولة له في أحد مراكز الاقتراع في الجميزة، أكد الحجار ان وزارة الداخلية لا تتدخل بالعملية الانتخابية مُطلقاً وهي على مسافة واحدة من الجميع في الانتخابات.
وقال الحجار: "نتمنى أن تفرز انتخابات بيروت ما يمثل تنوعها وأتمنى أن تجري العملية الانتخابية بكل سلاسة وسلامة وتُعلن النتائج كما هي".
وشدد على انه لا يحق لأحد التشكيك بنتائج العملية الانتخابية وإذا كان هناك من خلل تتم مراجعة
مجلس شورى الدولة
وهو الذي يحكم.
وتابع: فلننتظر نتائج الإقتراع ولنطلب من
أهل بيروت
الإقبال على الإنتخابات ولا شيء اسمه "تقسيم" ودعوتنا هي دائماً للوحدة.
ولفت إلى حصول شوائب في عملية الفرز داخل بعض أقلام الاقتراع في طرابلس ولجان القيد أقدمت على عمل جبار وأعادت الفرز وكل المستندات محفوظة.
وأكد وزير الداخلية ان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة لدينا وقد حصلنا على بيانات بشأنهم ووزعناها على كافة المحافظات وطلبنا نقل أقلام خاصة بهم إلى الطوابق الأرضية وقمنا بما يمكن إنجازه على هذا الصعيد.
وأشار الحجار إلى ان أهل الجنوب ينتظرون الانتخابات لتجديد
العمل البلدي
وشعب الجنوب ينتظر هذا الإستحقاق أكثر من غيره.
مواضيع ذات صلة
تعميم من وزير الداخلية بشأن الرجوع عن الترشيحات للانتخابات في الجنوب والنبطية
Lebanon 24
تعميم من وزير الداخلية بشأن الرجوع عن الترشيحات للانتخابات في الجنوب والنبطية
18/05/2025 15:20:24
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية من زحلة: على الرغم من التحديات الانتخابات في الجنوب قائمة في وقتها
Lebanon 24
وزير الداخلية من زحلة: على الرغم من التحديات الانتخابات في الجنوب قائمة في وقتها
18/05/2025 15:20:24
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاق انتخابات الشمال.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية
Lebanon 24
قبيل انطلاق انتخابات الشمال.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية
18/05/2025 15:20:24
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لسكان محافظتيّ الجنوب والنبطية... إليكم ما أعلنه وزير الداخليّة بشأن الإنتخابات البلديّة
Lebanon 24
لسكان محافظتيّ الجنوب والنبطية... إليكم ما أعلنه وزير الداخليّة بشأن الإنتخابات البلديّة
18/05/2025 15:20:24
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زحلة وبعلبك تتصدران.. إليكم آخر نسب الاقتراع
Lebanon 24
زحلة وبعلبك تتصدران.. إليكم آخر نسب الاقتراع
05:08 | 2025-05-18
18/05/2025 05:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات تواصل مسارها في بيروت والبقاع.. إليكم آخر تفاصيل العملية الانتخابية
Lebanon 24
الانتخابات تواصل مسارها في بيروت والبقاع.. إليكم آخر تفاصيل العملية الانتخابية
05:05 | 2025-05-18
18/05/2025 05:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. ارتفاع في عدد الشكاوى الانتخابية
Lebanon 24
بالأرقام.. ارتفاع في عدد الشكاوى الانتخابية
08:13 | 2025-05-18
18/05/2025 08:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور إبراهيم المقدسي نقيبًا لأطباء طرابلس بالتزكية
Lebanon 24
الدكتور إبراهيم المقدسي نقيبًا لأطباء طرابلس بالتزكية
08:03 | 2025-05-18
18/05/2025 08:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي: إرادة الناس يتم التعبير عنها من دون اشكالات
Lebanon 24
الفرزلي: إرادة الناس يتم التعبير عنها من دون اشكالات
07:57 | 2025-05-18
18/05/2025 07:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
Lebanon 24
تشبه الأوروبيات.. خطوبة ابن الياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس تعرفوا إلى العروس (صورة)
03:17 | 2025-05-18
18/05/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
11:01 | 2025-05-17
17/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
Lebanon 24
كواليس جولات عون العربية.. تقرير يكشف ما يُقال عن سلاح "الحزب"
15:09 | 2025-05-17
17/05/2025 03:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
Lebanon 24
مأساة في لبنان.. "نوبة قلبية" تقتل مُرشحاً
04:37 | 2025-05-18
18/05/2025 04:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
Lebanon 24
هل سيُضاء لبنان هذا الصيف؟
09:01 | 2025-05-17
17/05/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:08 | 2025-05-18
زحلة وبعلبك تتصدران.. إليكم آخر نسب الاقتراع
05:05 | 2025-05-18
الانتخابات تواصل مسارها في بيروت والبقاع.. إليكم آخر تفاصيل العملية الانتخابية
08:13 | 2025-05-18
بالأرقام.. ارتفاع في عدد الشكاوى الانتخابية
08:03 | 2025-05-18
الدكتور إبراهيم المقدسي نقيبًا لأطباء طرابلس بالتزكية
07:57 | 2025-05-18
الفرزلي: إرادة الناس يتم التعبير عنها من دون اشكالات
07:53 | 2025-05-18
عن نسب التصويت "الخجولة" في بيروت.. هكذا علّق بدر
فيديو
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)
04:24 | 2025-05-18
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 15:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24