في بعلبك.. توقيف "مسؤول إنتخابي" وهذا ما فعله

ذكرت قناة الـ" "، اليوم الأحد، أنَّ قوة من أوقفت عثمان، وهو عضو الماكينة الإنتخابية للائحة " مدينتي" في الريش ، وكانت بحوزته تصاريح لمندوبي اللائحة.

Advertisement

وكان الاتصال بعثمان قد فُقد خلال الساعات الماضية إلى أن تم العثور عليه وتوقيفه.