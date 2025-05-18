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لبنان

في بعلبك.. توقيف "مسؤول إنتخابي" وهذا ما فعله

Lebanon 24
18-05-2025 | 02:59
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ذكرت قناة الـ"mtv"، اليوم الأحد، أنَّ قوة من شعبة المعلومات أوقفت علي صالح عثمان، وهو عضو الماكينة الإنتخابية للائحة "بعلبك مدينتي" في مركز حي الريش الغربي، وكانت بحوزته تصاريح لمندوبي اللائحة.
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وكان الاتصال بعثمان قد فُقد خلال الساعات الماضية إلى أن تم العثور عليه وتوقيفه.
 
 

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