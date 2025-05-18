في زحلة.. اجتماع أمني بين اللواءين لاوندس وعبدالله

عقد مدير عام اللواء الركن إدكار لاوندس اجتماعاً مُشتركاً مع مُدير عام اللواء رائد عبدالله، وذلك في مكتب مُحافظ في سرايا .

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ويأتي هذا الإجتماع في إطار مواكبة العملية الإنتخابية القائمة في البقاع، اليوم الأحد.