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لبنان

في زحلة.. اجتماع أمني بين اللواءين لاوندس وعبدالله

Lebanon 24
18-05-2025 | 03:27
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عقد مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس اجتماعاً مُشتركاً مع مُدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وذلك في مكتب مُحافظ البقاع كمال أبو جودة في سرايا زحلة.
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ويأتي هذا الإجتماع في إطار مواكبة العملية الإنتخابية القائمة في البقاع، اليوم الأحد. 
 
 
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