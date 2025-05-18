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لبنان

الحجار يدعو من بعلبك المواطنين للإقبال بكثافة على مراكز الإقتراع

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:14
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أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال جولة له في بعلبك للاطلاع على سير اللانتخابات البلدية والاختيارية انه تم تكليف مديرية عام أمن الدولة للتحقيق بشأن مسألة تصريحات مندوبين في الهرمل.
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وقال الحجار: القائمقام في الهرمل يتابع العملية الإنتخابية وقد تم تركه أمس رهن التحقيق الحجار، لافتا إلى ان  شعبة المعلومات تحقق مع مسؤول إحدى اللوائح في بعلبك وننتظر ما ستُسفر عنه التحقيقات.
وأشار الحجارإلى ان نسبة الاقتراع جيدة في بعلبك وفي كل مدن وقرى البقاع بينما في بيروت النسبة ما زالت منخفضة. 

وأضاف: "من حق المواطنين على الدولة أن تحتضنهم جميعاً ومن المهم أن تسير العملية الانتخابية بسلاسة وهدوء". 

ودعا الحجار المواطنين للإقبال بكثافة على مراكز الإقتراع. 
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