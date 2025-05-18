الحجار يدعو من بعلبك المواطنين للإقبال بكثافة على مراكز الإقتراع

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أعلن والبلديات خلال جولة له في للاطلاع على سير اللانتخابات البلدية والاختيارية انه تم تكليف مديرية عام للتحقيق بشأن مسألة تصريحات مندوبين في .وقال : القائمقام في الهرمل يتابع العملية الإنتخابية وقد تم تركه أمس رهن التحقيق الحجار، لافتا إلى ان تحقق مع مسؤول إحدى اللوائح في بعلبك وننتظر ما ستُسفر عنه التحقيقات.وأشار الحجارإلى ان نسبة الاقتراع جيدة في بعلبك وفي كل مدن وقرى بينما في النسبة ما زالت منخفضة.وأضاف: "من حق المواطنين على الدولة أن تحتضنهم جميعاً ومن المهم أن تسير العملية بسلاسة وهدوء".ودعا الحجار المواطنين للإقبال بكثافة على مراكز الإقتراع.