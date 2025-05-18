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لبنان

العثور على جثة شاب فلسطيني في بساتين العباسية

Lebanon 24
18-05-2025 | 04:21
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عثر على جثة الفلسطيني خ  ا قدورة  34 عاماً جثة في احد البساتين عند مفترق العباسية صور،  وقد حضرت  القوى الامنية وباشرت التحقيق ، بانتظار وصول الطبيب الشرعي  لتحديد اسباب الوفاة. (الوكالة الوطنية)
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