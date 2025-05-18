العثور على جثة شاب فلسطيني في بساتين العباسية

عثر على جثة الفلسطيني خ ا قدورة 34 عاماً جثة في احد البساتين عند مفترق العباسية صور، وقد حضرت القوى الامنية وباشرت التحقيق ، بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة. (الوكالة الوطنية)

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